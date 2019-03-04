Son dakika | Erzurumspor Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı

Erzurumspor Kulübü, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını duyurdu. Erzurumspor son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'in 8. haftasında Mehmet Altıparmak'ın yerine göreve gelen Mehmet Özdilek, 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

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Erzurumspor ayrılığı duyurdu

Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.



