  • Haberler
  • Fenerbahçe
  • SON DAKİKA | Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'yla sözleşme imzaladı!

SON DAKİKA | Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'yla sözleşme imzaladı!

Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından geçici bir süreliğine Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın yeni hocası oldu. Hollandalı hocayla bugün resmi sözleşme imzalandı.

21 Şubat 2019, Perşembe 10:30
- A +
SON DAKİKA | Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'yla sözleşme imzaladı!

Phillip Cocu'nun 3-0'lık MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe'yi kısa bir süreliğine yardımcısı Erwin Koeman çalıştırmıştı.

Ersun Yanal'ın göreve gelişiyle Sarı Lacivertli kulüpten ayrılan 57 yaşındaki tecrübeli teknik adamın yeni durağı ise bugün resmen belli oldu.

Umman Futbol Federasyonu, Koeman'ı milli takımın başına getirdiğini açıklarken Hollandalı hocayla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Koeman'dan önce Umman Milli Takımı'nı bir başka Hollandalı Pim Verbeek çalıştırıyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.