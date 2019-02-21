Phillip Cocu'nun 3-0'lık MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe'yi kısa bir süreliğine yardımcısı Erwin Koeman çalıştırmıştı.
Ersun Yanal'ın göreve gelişiyle Sarı Lacivertli kulüpten ayrılan 57 yaşındaki tecrübeli teknik adamın yeni durağı ise bugün resmen belli oldu.
Umman Futbol Federasyonu, Koeman'ı milli takımın başına getirdiğini açıklarken Hollandalı hocayla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Koeman'dan önce Umman Milli Takımı'nı bir başka Hollandalı Pim Verbeek çalıştırıyordu.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler