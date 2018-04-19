Son dakika! Ertelenen maç iddaa kuponunu nasıl etkiler?

Maçlar ertelendiği iddaa kuponlarının ne olacağı merak konusu... Bahisseverler kuponlarındaki herhangi bir maç ertelendiğinde ne olacağını sorguluyor. Bu gibi durumlarda iddaanın kuralları geçerli. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, iddaacılar kuponlarının akıbetini merak etmişti. Birçok bahissever kuponlarına koyduğu maçların için kuponlarının durumunu merak ediyor.

İddaa da ertelenen maç iddaa kuponunu nasıl etkiler? sorusu bahisseverlerin şu an en merak ettiği konuların başında geliyor...

Ertelenen maç iddaa kuponunu nasıl etkiler?

Öncelikle maçın ertelenmesi oynanan kuponu kesinlikle geçersiz kılmıyor. İddaa'ya göre herhangi bir nedenden ötürü bir maç ertelenmişse o maçın sonucunun belli olabilmesi için 24 saat içerisinde tekrar oynanması gerekiyor. Eğer maç 24 saat içinde tekrar oynanmazsa karşılaşmanın oranı 1.00 olarak kabul ediliyor. Yani oynanan bahis etkisiz kılınıyor ve kupona bir etkisi olmuyor.

Fakat maç ertelendikten sonraki 24 saat içerisinde tekrar oynanırsa maçın skoru sonuç olarak kabul ediliyor. 24 saat içinde oynanırsa bekleniyor 24 saati geçerse bir le çarpılıyor etkisiz eleman sayılyor.



