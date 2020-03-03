Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Antalyaspor beraberliği sonrasında yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, Sarı Lacivertli takımda son maçına çıktı.

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "Bırakma sürecinde Fenerbahçe'den talebimiz olmadı, olmayacaktır. Fenerbahçe büyük bir sivil toplum örgütüdür. Sporun dışında her anlamda destek olunmalı. Eğlence ve keyif sektöründe olduğumuzu da unutmayalım. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Rekabet içerisinde olmalıyız" dedi ve ekledi:

'Fenerbahçe'ye nerede hizmet etmek gerekiyorsa, ben orada olurum'

"Bugün yine şehidimiz var, Allah'tan rahmet dilerim. Trabzonlu, ailesinin ve ülkemizin başı sağolsun. Böyle bir atmosferde futbol oynamak, konuşmak canımızı yakıyor. Ülkemizin büyüklüğünü bilerek bir şeyler yapmalıyız. Fenerbahçe'ye nerede hizmet etmek gerekiyorsa, ben orada olurum. Zor şartlar altında göreve başladım, zor şartlar altında veda ediyorum. Fenerbahçe birçok yarışa katıldı, düşmeye oynadı, zirvede kaldı ama hiçbir dönem transfer yapamadığı olmadı."

'Taraftarların Ali Koç'u desteklemesi gerek'

"Fenerbahçe'ye nerede hizmet etmek gerekiyorsa, ben orada olurum. Zor şartlar altında göreve başladım, zor şartlar altında veda ediyorum. Fenerbahçe birçok yarışa katıldı, düşmeye oynadı, zirvede kaldı ama hiçbir dönem transfer yapamadığı olmadı. Taraftarların, Ali Koç'u desteklemesi gerek. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Herkes gider ama Fenerbahçe bakidir."