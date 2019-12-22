SON DAKİKA: ''Ersun Yanal istifa edecek''

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" dedi.

Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;

"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."

'Ersun Yanal istifa edecek'

Bu açıklamanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, flaş bir iddiada bulundu. Toroğlu, Yanal'ın istifa edeceğini belirtti ve, "Ersun Yanal hafta içi istifa edecek. Bombayı Ali Koç'un kucağına koydu. Bir teknik adam için kötü bir açıklama." dedi.

Ersun Yanal'ın kaptan Emre ile sorun yaşadığını vurgulayan Toroğlu, ''Ersun Yanal hafta içi ya beni tercih edersiniz, ya Emre'yi tercih edersiniz, diyecek. Emre'yi tercih ederseniz ben gideyim diyecek ya da Emre'yi kadro dışı bırakacaklar.'' dedi.

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