Fenerbahçe’nin önceki gün İstanbulspor’u 4-0 yendiği hazırlık maçı, yeni sezonda nasıl bir sarı lacivertli takım izleyeceğimiz konusunda önemli ipuçları verdi.

Teknik direktör Erol Bulut’un oyun sistemi ve yeni transferlerin performansı başta olmak üzere birçok soru önemli ölçüde yanıt buldu. İşte o sorular ve yanıtları:

Rakibe önde baskı yapacak

Geçen sezona göre Fenerbahçe’nin oyun anlayışında ne değişecek? Sarı lacivertliler geçtiğimiz yıllarda topa hakim olup rakibine oyununu kabul ettirmeye çalışıyordu. Erol Bulut, rakibe önde baskı yapıp hataya zorlayan, agresif bir oyun anlayışını sahaya yansıtmaya planlıyor

Saha dizilişi aynı gibi ama...

Sarı lacivertlilerin saha dizilişi ve oyun sistemi nasıl olacak? Saha dizilişi aynı geçen yıl olduğu gibi 4-3-2-1 ve zaman zaman da 4-2-3-1’e dönecek. Diziliş aynı gibi gözükse de, daha hareketli ve sahanın her yanında pres yapmaya çalışan bir takım izleyeceğimiz kesin. (Hürriyet)