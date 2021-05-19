SON DAKİKA | Erol Bulut Gaziantep FK ile kesin olarak anlaştı

Süper Lig'de 2020/21 sezonunu 58 puanla 9. sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, takımı Erol Bulut'a emanet etmeye hazırlanıyor. Marius Sumudica sonrası göreve gelen Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep ekibi, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut ile kesin olarak anlaşma sağladı.

2 yıllık anlaşma sağlandı

Uzun süredir Erol Bulut ile anlaşma zemini arayan Kırmızı Siyahlı ekip, akşam saatlerinde noktayı koydu. Bulut, yeni takımı ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Erol Bulut, teknik adamlık kariyerine Yeni Malatyaspor'da başladı, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Tesisleri gezdi

Önümüzdeki sezon Güneydoğu ekibinin başarısı için ter dökecek olan Bulut, şehre geldi ve tesisleri gezdi. Yönetim ile şartları son kez görüşecek olan genç teknik adam, kısa süre içerisinde resmen takımın başına geçecek.

Mart ayında Fenerbahçe'den ayrıldı

Mart ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 45 yaşındaki teknik adam, Sarı Lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha önce Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.

Yakup Çınar / Fanatik.com.tr