Turkish Airlines EuroLeague'in 30. maç döneminde deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes'in aleyhine son 10 saniyede verilen kararlar sonrası maçın hakemine tepki gösteren Ergin Ataman'a 1 maç men cezası verildi. Sıcağı sıcağına konu ile ilgili ilk açıklamasını Fanatik'e veren Ergin Ataman, adeta meydan okudu.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

'İnancım bugün daha çok arttı!'

Şampiyonluğa olan inancının daha da arttığının altını çizen tecrübeli antrenör, ''EuroLeague tarihinde ilk kez bir antrenöre 1 maç ceza veriliyor. Benim bir yorumum yok. Bunun sorgulanmasını spor kamuoyuna bırakıyorum. Şampiyon olacağımıza inancım bugün daha çok arttı'' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Ergin Ataman'a bir maç men cezası





Ergin Ataman, 25 Mart Perşembe günü 20:30’da Panathinaikos ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak.

MİNİ YORUM - GÖKHAN GERMAN

Euroleague'den tarihi karar!

Euroleague'den ceza açıklaması gelince şaşırdım açıkcası. Hemen arşivlere daldım Euroleague tarihinde böyle bir örnek var mı diye. Daha önce hiç rastlamamıştım çünkü. Belki atlamışımdır derken, Ergin Ataman söyledi, ilk kez bir antrenöre 'men' cezası veriliyormuş. Şaşkınlığımda haklıymışım. Şöyle gerilere gittim, hafızamı yokladım, ne açıklamalar, ne isyanlar, hakemleri soyunma odasına kadar kovalamalar geldi aklıma... Maç içinde hakeme hakaretten diskalifiye edilen oyuncular ve antrenörler oldu. Ama hiç biri 'men' cezası almadı.

Bana da manidar geldi bu durum. Kolay ve ucuz alınmış bir karar. Geçmişte olduğu gibi sadece para cezası verilse kimse sesini çıkarmazdı.

Ergin Ataman ve Anadolu Efes, yine geçen yılki seviyesine çıktı ve korkulan bir güç oldu. Böyle bir dönemde sezon sonu yaklaşırken tarihte eşine rastlanmayan bir ceza çıkması düşündürücü...

İlgili Haberler Anadolu Efes'in Bayern Münih maçında uğradığı haksızlık İspanyol basınında



