Son dakika haberi... Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, uzun yıllar çalıştığı İtalya'da önemli ekipler arasında bulunan Basket Torino'yu almak adına bir projeyi hayata geçirdi. Ataman'ın projesinin ortaklarından biri olarak da milli futbolcu Arda Turan aktarılmıştı. Ergin Ataman, konuya ilişkin FANATİK'e bir açıklamada bulundu.

Basket Torino'nun alınma projesini doğrulayan Ataman, Arda Turan ile olan iyi ilişkilerine rağmen kendisinin bu projenin bir ortağı olmadığını ifade etti.

Yaptığı açıklamada Ataman, "Arda Turan, çok sevdiğim bir sporcu kardeşimdir. Fakat bu Torino kulübünün alınma projesinde kendisi yer almamaktadır" ifadelerini kullandı.

Basket Torino, özellikle İtalya Serie A'da yaptığı yatırım ile dikkat çekmiş bir ekipti. EuroCup'ta da mücadele etmiş olan Torino, 2018-19 sezonu başında efsane koç Larry Brown'u göreve getirerek önemli bir işe imza atmıştı. 2018-19 sezonu sonunda Serie A'ya veda eden Torino ekibi, bu sezonu geçirdiği Serie A2'de Batı grubunda 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ile zirvede yer almıştı.