Galatasaray Süper Lig'de 15. hafta maçında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya hakem Erkan Özdamar'ın verdiği kararlar damga vurdu. Özellikle Sivasspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sonrası bu pozisyon karşılaşmanın önüne geçti.









ERDEN TİMUR AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur Sarı-Kırmızılı takımın Sivasspor'u yendiği maçın ardından NEF Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Biz herkes için adalet istiyoruz. Belki de ilk kez bir kulüp, kazandığı maçın ardından sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Dünkü maçtaki tartışmalı pozisyonla ilgili TFF'den açıklama bekliyoruz. Sivas maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama bekliyoruz. TFF'ye çağrıda bulunuyoruz, sadece malum pozisyon için değil, bugüne kadar olan tüm pozisyonlarda VAR kayıtları açıklansın. O pozisyonda golün neden iptal edildiğini ve diğer pozisyonlarla ilgili açıklama yapılmasını istiyoruz.





"OYUNCULARIMIZIN GOLÜN İPTALİ İÇİN İDDİASI VAR"

Bu golün neden iptal edildiğine dair biz de açıklama bekliyoruz. Futbolcularımızın da şöyle bir iddiası var: Taca çıktı ondan sonra Sergio itti, neden o pozisyona taç verilmedi, frikik verildi?

"NELSSON'UN PENALTI DURUMU VAR"

Mecnun Başkan, dün canı yanmış olma ihtimaline rağmen bir şey söylemedi. Çünkü federasyon bu durumu yasakladı. Eğer lehimizde bir hata olduysa biz de açıklansın istiyoruz. Nelsson'un lehine bir penaltı durumu var, onun da açıklanmasını istiyoruz.









"FENERBAHÇE'NİN POZİSYONUNA PENALTI DEDİM"

"O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor. Bana bir konuşmada Fenerbahçe 'nin pozisyonu soruldu, 'Bence penaltı' dedim. Rakibinin hakkını arayan başka kimse var mı bilmiyorum. Her birimiz objektif olamayız ancak insanın elinden geleni yapması, kötü şekilde nitelendirilmemeli."

"ŞİMDİ BİZİMLE AYNI NOKTAYA GELDİLER"

"Biz, şampiyonluk yürüyüşü konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu, her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösteriyoruz. Önceki basın toplantısında durumun adalete zarar verdiğini söyledik. Önceden bizden farklı düşünenler, şimdi bizimle aynı noktaya geldiler."

"6 BÜYÜK LİGDEN BİRİ OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ KONUŞTUK"

Biz federasyonla, ligimizin 6 büyük ligden biri olması gerektiğini konuştuk. Bu seviyeye ulaşmalıyız. İnsanlar ne kadar samimi arayışımızı manipüle etmeye çalışırsa çalışsın, bu yolda devam edeceğiz. Galatasaraylılık, Türk sporunu düşünerek hareket etmeyi gerektirir.

"YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

"Yayıncı kuruluş, normal programı açarken hakem hatalarına direkt olarak değindi. Normalde böyle olmuyor. Açılışı böyle açmak bariz bir hata ki Beşiktaş maçındaki 10 kişi kalma durumu daha da bariz bir durum. Yayıncı kuruluştan bir açıklama bekliyoruz. En önemli şey yayıncı kuruluşun adil olması, biz burada herhangi bir adalet göremiyoruz."





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"4 GÜN ÖNCE BENZER DURUM YAŞANDI"

49. dakikada yaşanan bir pozisyonu, çok büyüterek konuşmayı yanlış buluyorum. 4 gün önce de benzer bir durum yaşandı. Ayrıca herkesin de şu soruyu sormasını tavsiye ediyorum, acaba başka bir şey mi başlatılacak? Bunun da takipçisi olacağız. Nelsson'un penaltısı verilse belki durum o noktaya gelmeyecek ya da maç 2-0'ken bir golün sayılıp sayılmaması çok tartışılmayacak. İkisi de bariz hata. Tabii ki biri insanların anlamakta zorlandığı bir durum. Ancak penaltı da çok net bir konu.

"KEYİFLİ DERBİ BEKLİYORUM"

"Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman en keyifli derbilerdir. İnşallah yine öyle bir maç olacağını umuyorum. Büyük maçlardan sonra birbirine hınçla bakan rakip taraftarı görmüyorum. Önceki toplantıda da söylemiştim, benim futbol konuşmaktan en keyif aldığım insanlar Fenerbahçeli arkadaşlarımdır."



