Trabzonspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan Bordo-Mavili kulüp bu kez River Plate forması giyen 34 yaşındaki Enzo Perez ile anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncunun kısa süre içinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

1.5 yıllık sözleşme

Bordo-Mavilili kulüp bir süredir görüşmelere devam ettiği Enzo Perez ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Arjantinli oyuncuya ise 1 milyon Euro yıllık maaş ödenecek.









Valencia 25 milyon Euro ödemişti!

Kariyerine Arjantin kulübü Godoy Cruz'da başlayan Enzo Perez daha sonra Estudiantes, Benfica, Valencia ve River Plate formaları giymişti. Arjantinli oyuncuya 2015 yılında Valencia 25 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer etmişti.

River Plate'de düzenli olarak forma giyen tecrübeli futbolcu bu sezon 6 karşımaşmada sahaya 11'de çıkmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL