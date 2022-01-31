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Son dakika! Enzo Crivelli resmen Saint-Etienne'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'e kiralandığını açıkladı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 18:08 Son Güncelleme:
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Son dakika! Enzo Crivelli resmen Saint-Etienne'de

Medipol Başakşehir’in Fransız forveti Enzo Crivelli, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne’ye kiralandı. Sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor formasıyla tamamlayan Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek. 

Medipol Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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