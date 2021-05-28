Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin takibinde olan, Almanya başta olmak üzere Fransa ve Belçika ekiplerinin de radarına giren Enis Destan, Altınordu'ya veda etti.

İzmir ekibinden ayrıldığını kişisel sosyal medya hesabından açıklayan 18 yaşındaki forvet, yeni takımı ile ilgili ise detay vermedi. Türk futbolunun büyük umutlar beslediği isimler arasında gösterilen Enis'in yeni takımının kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.









Bu sezon 26 maçta 12 gol atan ve 3 de asist yapan genç oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından milli davet alırken, son olarak da 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul'da oynanacak özel maç için Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takım'a çağırıldı.