Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş İstanbulspor'un genç savunmacısı Emrecan Uzunhan'ı resmen kadrosuna kattı.

Siyah-Beyazlı ekip İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı 2 milyon Euro + KDV karşılığında kadrosuna kattığını ve 21 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır.”



