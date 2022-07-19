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Son dakika | Emrecan Uzunhan resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş İstanbulspor'un genç savunmacısı Emrecan Uzunhan'ı resmen kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlı ekip İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı 2 milyon Euro + KDV karşılığında kadrosuna kattığını ve 21 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

19 Temmuz 2022, Salı 19:16 Son Güncelleme:
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Son dakika | Emrecan Uzunhan resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş İstanbulspor'un genç savunmacısı Emrecan Uzunhan'ı resmen kadrosuna kattı. 

Siyah-Beyazlı ekip İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı 2 milyon Euro + KDV karşılığında kadrosuna kattığını ve 21 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübü'ne 2.000.000 Avro + KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için anlaşmaya varılmıştır.”

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