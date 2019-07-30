Son dakika | Emre Mor transferini açıkladılar

Galatasaray, Emre Mor transferini bitirdi. Genç oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu Twitter hesabından 'Anlaşma tamamlandı' diyerek duyurdu.

İspanyol Celta Vigo kulübü 2017 yılında Emre Mor'u, B.Dortmund'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Beklentilerin altında kalan Emre Mor geçen sezon 3 kez kadro dışı kalmış ve sadece 12 maçta forma giyebilmişti.

Galatasaray Emre Mor'u kiralık satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.