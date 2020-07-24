SON DAKİKA! Emre Mor için karar verildi!

Galatasaray, geçtiğimiz yaz Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor'u beklentileri karşılayamadığı için devre arasında Olympiakos'a göndermişti. Sarı Kırmızılılar'a geri dönüp dönmeyeceği büyük merak konusu olan milli futbolcuyla ilgili İspanyol basınından bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.





Marca gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Celta Vigo teknik heyetinin 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyu sezon öncesi kampına almayacağını ve kiralık olarak başka bir kulübe göndermek istediğini duyurdu. Haberde İspanyol ekibinin Emre için 2017'de Borussia Dortmund'a ödediği 13 milyon euroluk bonservis ücretinden minimum zararı hedeflediği belirtildi.

Cim Bom'da geçtiğimiz sezon 17 maçta yalnızca 592 dakika süre alabilen sağ açık oyuncusu, Olympiakos'ta da yalnızca 2 karşılaşmada forma şansı bulabilmiş ve 47 dakika sahada kalabilmişti. Güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro'ya kadar düşen Emre'nin Vigo'yla iki yıl daha kontratı bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler