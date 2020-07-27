Transfer gündeminde de ilk sıraya oturan Sivasspor'un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, kulüplerinden resmen ayrıldılar. Sivasspor, yaptığı açıklamayla iki futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür etti. Emre Kılınç'ın Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın ise Fenerbahçe'ye kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Sivasspor'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

"3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadeleri kullanıldı.

"3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan."



