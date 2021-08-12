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Son dakika! Emre Demir, Barcelona yolcusu

Barcelona,5 senedir takip ettiği 17 yaşındaki yıldız adayı Emre Demir için Kayserispor'a resmi teklifini iletti.

12 Ağustos 2021, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
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Son dakika! Emre Demir, Barcelona yolcusu

Dünya devi Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir'i transfer etmeye hazırlanıyor... 5 yıldır 17 yaşındaki yıldızı takip eden ve 2017'de genç orta sahayı denemek için İspanya'ya götüren Katalan ekibi, Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldı. Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken İspanyol devi, genç futbolcuya da 5 yıllık sözleşme ve senelik vergiler dahil 600 bin Euro önerdi.

1 sezon daha Kayseri'de

Barcelona en kısa zamanda görüşmeleri olumlu sonuçlandırmayı planlasa da transfer gerçekleşse dahi, Emre (17), 18 yaşından küçük olduğu için ya ocak ayına kadar ya da sezon sonuna kadar Kayserispor'da forma giyecek. Genç orta saha transferin resmileşmesi halinde Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra Barcelona'ya imza atan 3. Türk olacak.

Safa Can Konuksever


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