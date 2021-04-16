Son dakika haberi... Galatasaray ile ilgili sözleri sonrasında kadro dışı bırakılan Emre Çolak'ta flaş gelişme yaşandı. Fatih Karagümrük ile tecrübeli futbolcunun yolları ayrıldı. Emre Çolak, Karagümrük'le karşılıklı olarak anlaşılıp yolların ayrılmasına karar verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.



