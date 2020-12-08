Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şu şekilde:

"1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu FLORENT HADERGJONAJ'ın 04.12.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın 05.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi İLHAN ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın 05.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine;

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün 05.12.2020 tarihinde medyada ve 05.12.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü ÇAĞDAŞ ATAN'ın 05.12.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SMIT VLADO'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 06.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı m. 8/12 ve 8/13 maddeleri ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA YAKI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DHA