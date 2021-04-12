Fenerbahçe’de lig yarışı devam etse de kadro sıkıntısı da bitmek bilmiyor. Erol Bulut döneminde 30 hafta boyunca ideal 11’i bulamayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu ile de aynı belirsizliği taşıyor.

Milliyet'in haberine göre; Sezon başında ve ocak ayında sportif direktör iken 24 transferde bizzat rol oynayan Belözoğlu, son 2 haftadır hoca olarak kadro belirlemede rahat adımlar atamıyor. Her mevkiide yaşanan şişkinlikle kadro kurmak zorlaştı.

İşte Emre Belözoğlu’nun masasındaki kritik konular:

Tisserand ve Lemos beğenilmedi!

- 6 milyon euro maliyetle gelen iki stoper; Tisserand ve Lemos beğenilmediği için kulübeden çıkamıyor.

- Orta sahada birbirine benzeyen 7 farklı futbolcu olması dikkat çekiyor. İrfan, Mert, Mesut, Pelkas, Sosa; Belözoğlu’nun istediği isimlerdi.

- Son dönemde Gustavo konusunda artan eleştiriler ve pas oyununu yavaşlatması gündemde duruyor.









-6.5 milyon euroluk maliyeti ve sıkıntılı performansıyla Mbwana Samatta’nın geleceği tartışılıyor. Cisse ve Thiam tam anlamıyla güven vermiyor.

- Kanatlarda Sinan Gümüş, Osayi-Samuel ve Ferdi’den tam olarak fayda alınamıyor.

-Büyük umutlarla gelen Novak, Nazım Sangare gibi geçen sezon ligin formda isimleri ile Gökhan ve Caner ikilisi arasında seçim yapmak kolay olmuyor.

İki isim garanti

Emre Belözoğlu ve teknik heyetin kadro kurma konusunda kafasının rahat olduğu sadece iki isim var. Altay Bayındır ve Attila Szalai artarak devam eden başarılı performanslarıyla hem Erol Bulut hem de şu an Emre Belözoğlu döneminde yerleri garanti duruyor.