Son dakika! Emre Belözoğlu Galatasaray maçına hazır

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, Andorra maçında belinden sakatlandığı için milli takım kadrosunda çıkartılmıştı. Fenerbahçe’ye döndükten sonra Alanya deplasmanına götürülmeyen Emre, Ankaragücü maçı öncesi sadece 30 dakika idman yaptı. Buna rağmen 41. dakikada oyuna girip etkili bir futbol sergiledi. Kaptanın belindeki ağrılar devam ediyor. Ancak bu, antrenmanlarda fırtına gibi esmesine engel olmadı!

Fenerbahçe’nin önceki gün başlayan derbi provası dün devam etti. Emre Belözoğlu, her iki idmanda da müthiş bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu, çift kale maçlarda ortaya koyduğu futbolla, cumartesi günkü zorlu Galatasaray derbisine hazır olduğunu gösterdi.

Görevi çok

Ersun Yanal’ın Emre’den beklentisi derbide sadece futboluyla ön plana çıkması değil. Tecrübeli teknik adam, kaptanın saha içindeki liderliğine de güveniyor. Başarılı oyuncu ayrıca, antrenör Volkan Demirel ile birlikte takımla konuşmalar yaparak arkadaşlarını Galatasaray maçına motive etmeye de çalışıyor.

Mini yorum (Yusuf Dursun)

Takımın dengesi Emre’ye bağlı

Emre Belözoğlu, kariyerinde pek çok derbi oynadı. Zorlukların üstesinden gelmeyi bildi. Galatasaray derbisinde yine Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacak. Sahada sadece futbolunu oynamayacak. Her türlü olumsuz baskıda arkadaşlarını sakinleştirip, oyunda kalmalarını sağlayacak.

Bu da yetmeyecek, arkadaşlarını orta alanda ateşleyip, atacağı uzun toplarla oyunun seyrini değiştirip, Galatasaray savunmasının zor anlar yaşamasını sağlayacak. Tabii bunları yaparken kendisinin sakin kalması da şart. Emre’nin dengesi bozulursa, takımının da dengesi bozulur. Sakin kalan Emre ise şampiyonluğa susamış Fenerbahçe’yi maç boyunca ayakta tutar.