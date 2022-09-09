Transfer döneminin son gününde kadrosunu flaş isimlerle güçlendiren Galatasaray 'da ayrılıklar da yaşandı. Ömer Bayram'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran, Emre Kılınç'ı ve Taylan Antalyalı'yı Ankaragücü'ne, Luyindama'yı Antalyaspor'a, Oğulcan Çağlayan'ı Giresunspor'a kiralayan Aslan, Emre Akbaba'yı bonservisiyle gönderdi.

İsmi Süper Lig'den birçok takımla anılan tecrübeli 10 numara, 500 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Adana Demirspor'a transfer oldu ve yeni takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre, Sarı Kırmızılı kulübün 29 yaşındaki 10 numarayı transfer etme önceliği bulunuyor.

Galatasaray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Emre Akbaba'nın transferi konusunda Adana Demirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Adana Demirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. net 500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödeyecek olup futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin %50'lik kısmını şirketimize ödeyecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği kulübümüzün futbolcuyu transfer etme önceliği bulunmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın 2018 yazında 4 milyon Euro bonservisle Alanyaspor 'dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık geçirmişti. Toplam 40 resmi maçta 13 gol atıp 6 da asist yaparak Sarı Kırmızılılar'a dönen tecrübeli isim, daha fazla forma şansı bulmak adına takımdan ayrılma kararı aldı.

Bu sezon Galatasaray'da çıktığı 5 maçta skor katkısı veremeyen tecrübeli isim, artık Adana Demirspor'un başarısı için ter dökecek.







