İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2018 Pazartesi saat 08.00'dan 01.01.2019 Salı günü saat 08.00'a kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.