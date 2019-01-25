Nantes'tan 17 milyon euro'ya Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan uçakla ilgili arama çalışmaları dün durdurulmuştu.

Manş Denizi üzerindeyken radardan kaybolan Piper PA-46 Malibu tipi uçak için 3 gündür arama çalışmaları yürüten Guernsey Polisi, yapılan yoğun incelemelere rağmen uçakla ilgili hiçbir ize rastlamadıklarını belirterek aramalara son verdiklerini açıklamıştı.

28 yaşındaki futbolcuyla ilgili tüm ümitleri bitiren bu duyuru sonrası bugün Birleşik Krallık Hava Kazaları Araştırma Şubesi, söz konusu uçağın uçuşa uygun olup olmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BBC'ye konuşan Sivil Havacılık Otoritesi Danışmanı Alastair Rosenchein ise "Tek motorlu bir uçağın içindeki yolcularla birlikte kış mevsimi, gece vakti ve denizaşırı bir uçuş gerçekleştirmesi ciddi bir problem. Bu, gerçekten çok kötü bir kombinasyon." ifadelerini kullandı.

Aramaların durdurulmasına tepki!

Öte yandan Guernsey Polisi'nin arama çalışmalarını durdurma kararına hem Sala'nın kız kardeşi Romina Sala hem de Nantes kulübünden tepki geldi.

Romina, ESPN'e yaptığı açıklamada "İçimden bir ses Emiliano'nun hâlâ yaşadığını söylüyor. O, bir savaşçı. Onun ve pilotun Manş Denizi'nin ortasında bir yerde olduklarını biliyorum. Lütfen aramaları durdurmayın." diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Nantes kulübü de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Nantes olarak arama çalışmalarının durdurulduğunu öğrendik. Bu arama durdurulamaz. Kulüp ve taraftarlar, ailesi ve yakınları için Emiliano Sala'yı bulma çalışmalarının devamını şiddetle talep ediyor. Emi için birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler