Nantes'tan Cardiff City'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, geçtiğimiz pazartesi günü Manş Denizi üzerindeyken radardan çıkmıştı.

Günlerdir haber alınamayan uçakla ilgili arama çalışmaları da Guernsey Polisi tarafından perşembe günü durdurulmuştu. Büyük tepki çeken bu kararın ardından kayıp uçakla ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sala'nın ailesi ve yakınları tarafından başlatılan kampanya sonucunda 140 bin euroluk bir yardım toplandı ve bu fonla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

David Mearns ve ekibi tarafından yürütülecek çalışma için bugün iki gemi İngiltere'den yola çıktı. Aramaların kaç gün süreceği ise henüz belirlenmedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler