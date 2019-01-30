Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Guernsey Polisi'nin arama çalışmalarını durdurmasından sonra Sala'nın ailesi ve yakınları tarafından başlatılan kampanyayla yeniden başlatılan aramalarda önemli bir ize ulaşıldı.

Birleşik Krallık'a bağlı Hava Kazaları Araştırma Kurumu'ndan yapılan açıklamada Fransız Araştırma ve Analiz Dairesi'nden uçağa ait iki koltuk parçasının Fransa'nın Normandiya Bölgesi'nde bulunan Cotentin Yarımadası'ndaki Surtainville Plajı'nda bulunduğuna dair bir bilgi alındığı kaydedildi.

Kurum, yapılan ön inceleme sonucunda rastlanan koltuk parçalarının kayıp uçağa ait olabilme ihtimalinin bulunduğunu ve kalan parçaların bulunabilmesi için bu hafta sonunda denizaltı keşiflerinin başlatılacağını belirtti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler