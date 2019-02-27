Nantes'tan Cardiff City'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Emiliano Sala, yeni takımına gitmek için bindiği uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Arjantinli golcünün cesedine dahi ulaşılamadan başlayan bonservis tartışması ise bugün farklı bir boyut kazandı. Cardiff kulübünün 6 milyon euroluk ilk taksiti ödememesi üzerine Nantes yönetimi konuyu hukuki boyuta taşıdı.

Dünyaca ünlü haber ajansı AFP'nin edindiği bilgilere göre Ligue 1 ekibi, Cardiff'i FIFA'ya şikayet etti. Dünya futbolunun patronunun konuyla ilgili nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler