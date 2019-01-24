SON DAKİKA | Emiliano Sala için umutlar tükendi

Nantes'tan ayrılarak yeni takımı Cardiff City'e gitmek için yola çıkan Emiliano Sala'nın uçağı, Manş Denizi üzerinde seyrederken radardan kaybolmuştu.

Uçağın radardan çıktığı bölgede bulunan İngiltere'ye bağlı Guernsey eyaletinin güvenlik güçleri, üç gündür kaybolan uçağa dair bir iz bulmaya çalışıyordu.

Guernsey Polisi'nden bugün gelen son açıklama ise tüm futbolseverleri üzdü. Arama kurtarma ekibinde yer alan David Barker'ın imzasıyla yayımlanan bildiride tüm incelemelere rağmen uçağa dair hiçbir iz bulanamadığı belirtildi.

Sala ve uçakta yer alan diğer görevlilerin yaşama şansının son derece düşük olduğu belirtilirken arama çalışmalarının bugün itibarı ile durdurulduğu belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler