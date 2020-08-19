Başakşehir şampiyonluk yaşayan ve bu sezon sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Eljero Elia, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in 1.1 milyon Euro'ya Feyenoord'tan transfer ettiği kanat oyuncusu 87 maçta 13 gollük performans ortaya koydu.

Eljero Elia'nın ismi bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı.