Son dakika | Eljero Elia Utrecht'e transfer oldu

Son dakika transfer haberi... Başakşehir forması giyen ve sözleşmesi biten Eljero Elia ülkesine döndü. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Hollandalı, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 12:47 Son Güncelleme:
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Son dakika | Eljero Elia Utrecht'e transfer oldu

Başakşehir şampiyonluk yaşayan ve bu sezon sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Eljero Elia, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in 1.1 milyon Euro'ya Feyenoord'tan transfer ettiği kanat oyuncusu 87 maçta 13 gollük performans ortaya koydu.

Eljero Elia'nın ismi bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı.

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