Son dakika | Eljero Elia Utrecht'e transfer oldu
Son dakika transfer haberi... Başakşehir forması giyen ve sözleşmesi biten Eljero Elia ülkesine döndü. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Hollandalı, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir şampiyonluk yaşayan ve bu sezon sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Eljero Elia, Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir'in 1.1 milyon Euro'ya Feyenoord'tan transfer ettiği kanat oyuncusu 87 maçta 13 gollük performans ortaya koydu.
Eljero Elia'nın ismi bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı.