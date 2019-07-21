Son dakika! Elif Elmas kamp kadrosuna alınmadı

Yeni sezonda Napoli forması ile mücadele edecek olan Eljif Elmas, dün Avusturya kampı için Samdıra'da toplanan takım arkadaşları ile vedalaştı.

Yanal ve Comolli'nin başarı dilediği genç yıldız, Fenerbahçe'yi İtalya'da başarı ile temsil edeceğini belirterek, "Bu sezonun şampiyonluk sezonu olacağına inanıyorum. Ben Napoli formasi ile İtalya'da şampiyon olacağımızı umuyorum. Fenerbahçe'nin de 20. şampiyonluğuna ulaşmasını dört gözle bekliyorum" diyerek arkadaşlarını havalimanına uğurladı.

İşte Fenerbahçe'nin Avustrya'da gerçekleştirilecek kamp kadrosu:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Yusuf Dursun