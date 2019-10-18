SON DAKİKA! El Clasico resmen ertelendi!

Barcelona ile Real Madrid'i 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou'da buluşturması beklenen El Clasico mücadelesi, Katalonya bölgesindeki çıkan çatışmalardan ötürü bugün resmen ertelendi. İspanya Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek adına dev karşılaşmanın başka bir tarihe alınacağını duyurdu.

Açıklamada ezeli rakiplerden 21 Ekim Pazartesi TSİ 11.00'e kadar ortak bir tarih belirlemelerinin istendiği ifade edilirken uzlaşı sağlanamaması durumunda ise nihai kararın federasyon tarafından verileceği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere İspanya'da Yüksek Mahkeme, ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermiş ve bunun üzerine sokaklar savaş alanına dönmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler