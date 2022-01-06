Trabzonspor 'un Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı yeni transferi Edin Visca şehre iniş yaptı.

Edin Visca'yı taşıyan uçak İstanbul'dan havalandıktan sonra yüzlerce Bordo-Mavili taraftar havalimanında yıldız futbolcuyu karşılamaya gitti.

Kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarınını selamlayan Visca havalimanından açıklama yapmadan ayrıldı.





Transferi KAP'a bildirilmişti!

Edin Visca'nın transferini dün Bordo-Mavili kulüp KAP'a bildirmişti. Açıklamaya göre oyuncunun bonservisi için Medipol Başakşehir'e 4.3 milyon Euro + KDV ödeneceği duyuruldu. Ayrıca 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Bosna'lı futbolcuya bu sezon 750 bin, gelecek sezonlar ise 1.5 milyon maaş ödeneceği açıklanmıştı.





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