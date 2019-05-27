Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve İtalya ekiplerinden Roma'da forma giyen dünyaca ünlü forvet oyuncu Edin Dzeko İstanbul'a geldi.

Bugün Roma'dan İstanbul'a gerçekleştirilen iki sefere de rezervasyon yaptıran Dzeko ve Menajeri Mirsad Türkcan, 14.55'te inecek olan uçakta yer almazken, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 11.30'da İstanbul'a geldikleri ortaya çıktı.

Dzeko'nun 1 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacağı ve 1 Hazıran'da İstanbul'dan Saraybosna'ya döneceği bilgisine de ulaşılırken öte yandan Dalaman'a da rezervasyonu bulanan golcü oyuncunun bu seferi kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor

Şu saatlerde İstanbul'da bulunan Dzeko ile yöneticilerden Semih Özsoy ve sportif direktör Comolli'nin bir araya geldikleri ve kısa bir görüşme yaptıkları da iddia edilirken, Başkan Ali Koç ise yeğenin mezuniyet töreni için ABD'de bulunuyor.

Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olan ve Roma ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosnalı futbolcu bu sezon 44 maçta 17 gol attı.

192 boyunda olan 33 yaşındaki golcü futbolcu kariyerinde Zeljeznicar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City formaları giydi.

Mirsad Türkcan'dan Dzeko açıklaması

İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Türkcan, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse" dedi. Menajer Mirsad Türkcan, Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye geldiğini dile getirirken, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse. Eşi de Türkiye'yi çok seviyor. Tatil için Türkiye'ye geldi ve Bodrum'a gidecek. Kısa bir zamanı vardı ve beraber vakit geçirme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Dzeko'nun bir çok takımdan teklif aldığını vurgulayan Türkcan, "Dünya devleri onu istiyor ve Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ona sürekli Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi anlatıyorum. Roma'da takım arkadaşı Cengiz Ünder ile de Fenerbahçe ve Türk futbolunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu da biliyor. Sözleşmeli bir oyuncu olduğu için transfer şartları zor" açıklamasında bulundu.

Dzeko: Tatil için buradayım...

Öte yandan İstanbul'un boğazında kısa bir tur yapan ve dostlarıyla yemekte bir araya gelen Dzeko, Dalaman'a uçmak üzere İstanbul Havalimanı'na döndü. alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan golcü futbolcu; "Sadece tatil için buradayım" açıklamasında bulundu. Dzeko, eşi ile birlikte 1 Hazıran'a kadar Türkiye'de tatil yapacak.







