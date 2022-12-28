Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Yelken Şubesi'nin, Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalar ile 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarında kullanacağı araç ve ekipmanların sponsorluğunu içeren anlaşmanın basın toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.





"GOMİS'İN PERFORMANSINI YORUMLAMAYA İHTİYAÇ VAR MI?"

Dursun Özbek, Bafetimbi Gomis'in performansının sorulması üzerine, "Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a büyük önemli bir katkı vermiştir.

Gomis, Galatasaray'a çok yakışan, Galatasaray'a her şeyini veren bir sporcu. Bu kişiliğin yanında sportif manada da Galatasaray'a büyük destek olmuştur. Gomis'in performansından son derece memnunum. İnşallah bu sezon Galatasaray'a büyük hizmetleri bulunacak ve sezon sonu itibariyle değerlendirmemizi yaparız" cevabını verdi.





Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Galatasaray için çok önem verdiğimiz bir dönem. Çünkü Galatasaray'ın isminin anıldığı her yerde zirvede olmaktan bahsederiz." dedi.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, "Cemal Özgörkey'in abisiyim. Beraber seçime girdik ve başarılı olduk. Çıkan haberlerin ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyorum. Cemal kardeşim görevinin başında. "Cemal Bey'i görevden aldı" haberleri asılsız. Cemal Bey'in görevleri, Columbus Projesi devam ediyor." diye konuştu.





FİNANSAL YAPI AÇIKLAMASI

Başkan Özbek, futbolda yaklaşan transfer dönemiyle ilgili ise, "Ara transfer dönemi çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bazı eksikliklerimiz var. Bu manada teknik kadronun ve hocamızın vereceği raporlarla, yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından, bu işin hem güncel hem de ileriye dönük finansal projesini yapmak üzere ikisini birbirine çakıştırmak suretiyle, ihtiyaç olan noktalara transfer yapacağız. Beraber çalışıyoruz.

Teknik kadromuz da çalışıyor. Detayları vermek istemiyorum ama çok ciddi bir çalışma içindeyiz iki yönüyle. Sadece performans açısından değil. Çok dikkat etmemiz gereken kulübün finansal yapısı var. Bu iki yapıyı çakıştırmak suretiyle gereken eksikliklerimizi gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

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"TRANSFER SEZONU BİRKAÇ GÜN SONRA AÇILMIŞ OLACAK"

Transfer dönemi hakkındaki sözlerine devam eden Özbek, "Gelen ve gidenler oluyor. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Biz eksiğimizin de farkındayız, fazlamızın da farkındayız, hepsinin bilincindeyiz. Sevgili Erden (Timur) bir dakika bile ilgisini Florya'dan kesmiyor.

Devamlı hem teknik ekiple hem benle irtibatı sayesinde bunun peşindeyiz. Sportif A.Ş'deki arkadaşlarım da bilgilendiriliyor. Onların destekleri de çok önemli. Transfer sezonu birkaç gün sonra açılmış olacak. Orada da hareketlerimiz, ne yapacağımız net olarak gözükecek" diye konuştu. (DHA)