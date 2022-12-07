Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan artıyor. Son 16 turu mücadelelerinin geride kalması ile kupaya bir adım daha yaklaşılmış oldu. Belli olan çeyrek final eşleşmelerinde futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar beklemekte.

Son 16 turunda alınan sonuçlar:

Hollanda 3-1 ABD

Arjantin 2-1 Avustralya

Fransa 3-1 Polonya

İngiltere 3-0 Senegal

Japonya 1-1 Hırvatistan (Penaltılar: 1-3)

Brezilya 4-1 Güney Kore

Fas 0-0 İspanya (Penaltılar: 3-0)

Portekiz 6-1 İsviçre

Grup liderlerinden tek fire

2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarını lider bitiren ekipler, son 16 turu mücadelelerinde de üstün gelmeyi başardılar. 8 grup liderinin 7'si son 16 turunu geçerek çeyrek finale kalmayı başarırken sadece Japonya, Hırvatistan'a penaltılar sonucunda kaybederek çeyrek finale kalamadı.

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Hırvatistan - Brezilya

Hollanda - Arjantin

Fas - Portekiz

İngiltere - Fransa





Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı 9 Aralık Cuma günü TSİ 18:00'da oynanacak Hırvatistan - Brezilya mücadelesi ile başlayacak. Aynı gün TSİ 22:00'da Hollanda ile Arjantin karşı karşıya gelecekler.

Çeyrek final maçları 10 Aralık Cumartesi günü devam edecek. TSİ 18:00'da Fas ile Portekiz karşılaşırken 22:00'da dev maçta İngiltere ile Fransa kozlarını paylaşacaklar.