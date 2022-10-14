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Son dakika | Dünya Kupası öncesi Fransa'da N'Golo Kante şoku!

Fransa'nın yıldız oyuncularından N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği belirtildi.

14 Ekim 2022, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
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Son dakika | Dünya Kupası öncesi Fransa'da N'Golo Kante şoku!

Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa'da N'Golo Kante şoku yaşanıyor. Tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği belirtiliyor. 

L'Equipe'in haberien göre N'Golo Kante, devam eden sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Kante'nin iyileşme süreci içinde 20 Kasım - 18 Aralık tarihinde eski düzeyine gelmesinin zor olduğu belirtilmekte. 

Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusunun sakatlığı, geçtiğimiz hafta antrenmanda nüksetmişti. Uzayacak tedavi süreci nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemyecek. 

Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps'ın kadro seçimi merak edilirken Kante'nin yokluğu önemli bir eksiklik yaratacak. 

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