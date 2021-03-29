İddaa Dünya Kupası Avrupa elemeleri liderlik oranları, gruplarda oynanan ilk 2 maç sonrası güncellendi. Grup maçları öncesi güçlü Hollanda grubun favorisi olarak görülüyordu. Milli Takımımız ile Norveç'e ise benzer şanslar tanınıyordu. Bizim Çocuklar'ın hem Hollanda'yı hem de Haaland-Sörloth'lu Norveç'i mağlup etmesinin ardından grupta dengeler değişti. Hollanda hala grubun favorisi olarak gösterilse de oranı 1.60'a yükseldi. A Milli Takımımızın 2 zorlu maçta 6 puan kazanmasından sonra ise oranı 2.55'e düştü ve Hollanda'ya oldukça yaklaştı. Norveç'in oranı ise 8.00'e yükseldi.

İşte Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu'nda liderlik oranları

Hollanda: 1.60

Türkiye: 2.55

Norveç: 8.00

Karadağ: 17.00

Letonya: 2000

Cebelitarık: 4000