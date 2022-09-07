Son yıllarda voleyboldaki başarılarla dikkat çeken Türkiye, birçok uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni bir müjde verdi.

"2022 Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de oynanacak"

Mehmet Akif Üstündağ, 2022 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Üstündağ, "Bir müjde veriyorum. 2022 Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de oynanacak" ifadelerini kullandı.

"Bir voleybol maçını büyük bir statta oynatacağız"

Sözlerine devam eden Üstündağ, "Biz artık statlara sığmıyoruz. Hayalimizi gerçekleştireceğiz. Bir voleybol maçını büyük bir statta oynatacağız. Bunun hangi maç olacağını vakti ve saati gelidiğinde açıklayacağız." şeklinde konuştu.

Zehra Güneş ise "Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de olacağı için çok mutluyum" açıklamasını yaptı. (Ajansspor)