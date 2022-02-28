Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi tüm şiddetiyle sürerken Ukrayna'nın önemli sporcuları da direniş ardında birliklere katılıyorlar. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise ağırsıklet boks şampiyonu Oleksandr Usyk oldu.

Kiev bölgesinde görev yapan Ulusal Polis Şefi Andrey Nebytov, haberi Facebook üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Usyk'in yanı sıra ünlü boksör Vasiliy Lomachenko da Bilhorod-Dnistrovskyi'de silahlı direniş adına birliğe katılmıştı.

23 Şubat'ta Usyk, Londra'da Putin'in yakın arkadaşı Arkadiy Novikov'un restoranında görülmüş ve bu nedenle büyük eleştiri almıştı. Sonrasında ülkesine dönen Usyk, Ukraynalı olmaktan gurur duyduğunu ve direnişe destek verdiğini belirten bir video paylaştı.





Adını boks tarihine yazdırmıştı!

Oleksandr Usyk, boks tarihinin en önemli isimleri arasında yer almaktadır. Hafif ağır sıklet olarak da anılan kruvazörsıkletin tarihindeki en başarılı isimlerinden biri olmasının yanı sıra 25 Eylül 2021'de Anthony Joshua'yı mağlup ederek birçok rekorun da sahibi olmuştur.

WBA (Super), IBF, WBO ve IBO ağırsıklet unvanlarını elde eden Usyk, Evander Holyfield ve David Haye ile birlikte kruvazörsıklet şampiyonluğunu ağırsıklet şampiyonluğuna taşıyan üç sporcudan biri olmuştur.

Bunların yanı sıra ağırsıklette yarışarak 2012 Londra Olimpiyatları'nda Ukrayna adına altın madalya kazanırken 2011 Bakü Dünya Şampiyonası da dahil olmak üzere ülkesine birçok madalya getirmiştir.