Galatasaray , 35 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun maliyetini duyurdu.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir.







