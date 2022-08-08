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Son dakika | Dries Mertens resmen Galatasaray! İşte oyuncunun maliyeti

Galatasaray, 35 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun maliyetini duyurdu.

08 Ağustos 2022, Pazartesi 21:21 Son Güncelleme:
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Son dakika | Dries Mertens resmen Galatasaray! İşte oyuncunun maliyeti

Galatasaray , 35 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun maliyetini duyurdu. 

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir. 


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