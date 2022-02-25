Domenec Torrent'ten, Barcelona eşleşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi. GS TV'ye kurayı yorumlayan Torrent, şunları söyledi:

"Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Barcelona'yı yakından tanıyorum. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı, ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız...Güçlü takımlar vardı ama en kötü kurayı çektik. Napoli maçını izleyenler görmüştür. Barcelona son dönemde inanılmaz formda...Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda, hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz."







