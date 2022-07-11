2021/22 sezonundaki performansıyla A Milli Takım 'a kadar yükselen Antalyaspor'un yıldız kanat oyuncusu Doğukan Sinik'in yeni rotası İngiltere oldu. Akdeniz ekibi ile bonservis konusunda anlaşan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, ismi birçok takımla anılan 23 yaşındaki yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı.

Championship'ten Premier Lig'e kurma hedefi bulunan Shota Arveladze yönetimindeki Hull, daha önce Chelsea'den Nathan Baxter'ı kiralamış, bonservisi elinde olan Tobias Figueiredo ve Jean Michael Seri'yi bedelsiz transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe 'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini 4.5 milyon Euro'ya alan, Ozan Tufan için Sarı Lacivertli ekibe 3 milyon Euro ödeyen Kaplan, Doğukan'la Süper Lig'den bir hamle daha yaptı ve 6. transferini duyurdu.

Transfer görüşmelerini 6 milyon Euro'dan açan Antalyaspor’un, yapılan pazarlıkların ardından 4 milyon Euro'da anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. 56 yıllık tarihinde en yüksek bedelle futbolcu satışını İsmail Aissati ile yapan Kırmızı Beyazlılar, Faslı futbolcuyu Rus takımlarından Terek Grozny’ye 3.3 milyon Euro karşılığında göndermişti.

Nuri Şahin'li Antalyaspor'da performansıyla adından söz ettiren başarılı kanat oyuncusu, 2021/22'de 32 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa finali olmak üzere 36 maça çıktı. Genç oyuncu toplamda 2 bin 519 dakika sahada kalırken 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Doğukan Sinik, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını İtalya karşısında giyerken ilk gollerini Litvanya ağlarına bıraktı.







