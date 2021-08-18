Bir genç yıldızımızı daha Avrupa’ya uğurluyoruz. Geçen sezon Lung ve İsmail Çipe’nin sakatlanmasıyla birlikte mecburen kaleye geçen ve lig boyunca sergilediği başarılı performansla devleri peşine takan Doğan Alemdar, Fransa’ya gitti. 19 yaşındaki kaleci için birçok takımdan teklifler gelirken Kayserispor, Rennes’le yapılan uzun görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

Doğan, Fransız ekibine 5 yıllık imza atacak. İç Anadolu ekibi bu transferden kasasına 3.5 milyon Euro koyacak. Sözleşmede Kayserispor’un lehine bonuslar da yer alıyor. Daha önemlisi Doğan’ın ikinci satışından da yüzde 20 pay hakkı Süper Lig ekibinin olacak.









Bir Türk daha...

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve vize işlemlerinin sona ermesini bekleyen Doğan Alemdar; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Umut Meraş, Cenk Özkaçar ve Mustafa Kapı’dan sonra gelecek sezon Fransa’da forma giyecek son Türk oyuncu olacak. Rennes’in Doğan’ı doğrudan oynatmak üzere birinci kaleci olarak kadrosuna kattığı da gelen haberler arasında.







