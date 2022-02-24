Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna hava sahası halen kapalı olduğunu belirterek ''Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz'' denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar için bir duyuru yayımladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.
İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,
Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.
Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.
Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929
Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612
Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026