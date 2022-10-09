Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının etkileri, sporda da kendini göstermeye devam ediyor. Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında nadir rastlanabilecek bir olay yaşandı. Dinamo Kiev - Rukh Lviv karşılaşması hava saldırısı alarmı nedeniyle yarıda kaldı.

Karşılaşma Lviv'de oynanıyordu

Dinamo Kiev'in ev sahibi konumunda olduğu karşılaşmada TSİ 17:00'da başlarken şartlar gereği Arena Lviv'de oynanıyordu. Lviv, Ukrayna'nın Polonya sınırına en yakın şehri olarak maça ev sahipliği yapıyordu. Fakat bölge için de hava saldırısı riski bulunmakta.

Sirenler nedeniyle durdu

Maçın 80. dakikasında Lviv şehrinde hava saldırısına yönelik uyarı amacıyla sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin ardından takımlar, 80. dakikada sahayı terk etmek durumunda kaldılar. Lviv'de hava saldırısı tehdidi olduğu belirtildikten sonra herkes sığınaklara indi. Karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Dev maç da burada oynanacaktı

Ukrayna futbolu için en önemli maçta 16 Ekim Pazar günü Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşmanın da Arena Lviv'de oynanacağı belirtiliyordu. Fakat bu yaşanan gelişme sonrası nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi maçları Polonya'da

Fenerbahçe ile birlikte UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Dinamo Kiev, kupadaki mücadelelerini Polonya'nın Krakow şehrinde oynuyor. Grupta AEK Larnaca'ya karşı olan iç saha maçı, Mareşal Józef Piłsudski Stadyumu'nda oynanmıştı.