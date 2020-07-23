A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan ve son olarak adı Trabzonspor 'la anılan tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu'nun yeni takımı resmen açıklandı. Tecrübeli teknik adam Ukrayna takımı Dinamo Kiev'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"UKRAYNA'YI ÖZLEMİŞTİM"

Lucescu anlaşmayla ilgili olarak "Ukrayna'yı çok özlemiştim. Burada çok başarılı yıllar geçirdim. Dinamo Kiev'de de başarılar elde edeceğimi umuyorum. Bana güven duyan Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KIEV BAŞARILI GÜNLERİNE GERİ DÖNECEK"

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ise "Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini getirdik. Dinamo Kiev'i başarılı günlerine geri döndüreceğine inanıyoruz." sözlerini sarf etti.