Son dakika | Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı için yeni adres!

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe 'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı maçın adresi merak ediliyor. Polonya'da oynanacağı belirtilen karşılaşma için Wroclaw şehri öne çıkmıştı fakat son haberler Lodz'da oynanma ihtimalini gündeme taşıdı.





Polonyalı gazeteci Piotr Slonka'nın haberine göre Dinamo Kiev, Lodz'u Fenerbahçe karşılaşması için uygun bir şehir olarak görüyor. Nitekim Ukrayna Millî Takımı da Haziran ayı içinde Uluslar Ligi'nde ev sahibi konumunda olduğu maçları Lodz'da oynamıştı.

Karşılaşmanın Lodz takımlarından ŁKS'nin kullandığı 18.000 kişi kapasiteli Stadion Miejski ŁKS'de oynanması bekleniyor.