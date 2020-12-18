Süper Lig ve TFF 1.Lig yayıncısı Digiturk, kulüplere yapılan ödemeler hakkında açıklama yaptı.

Yayıncı kuruluş Digitürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir"



