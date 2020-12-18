Son Dakika | Digitürk'ten ödeme açıklaması
Süper Lig ve TFF 1.Lig yayıncısı Digiturk, kulüplere yapılan ödemeler hakkında açıklama yaptı. Digitürk, "2020–2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir" ifadelerini kullandı
Süper Lig ve TFF 1.Lig yayıncısı Digiturk, kulüplere yapılan ödemeler hakkında açıklama yaptı.
Yayıncı kuruluş Digitürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir"
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1339950189705129985