Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Diagne'nin sakatlığıyla ilgili son dakika bilgisi geldi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Senegalli golcü oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi verildi. Diagne ve diğer oyuncular hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Mbaye Diagne’nin yapılan ileri tetkiklerinde sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Konstantinos Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalıştı.

Yuto Nagatomo, fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına devam etti."

Bu üç oyuncudan Diagne'nin Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı, Mitroglogu ve Nagatomo'nun ise zorlu 90 dakikaya kadar hazır hale geleceği ifade edildi.

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